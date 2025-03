Kultfestival für Kinder? Das ist 2025 beim Rockfrühling für Kids geboten

Was als Idee begann, hat sich im vergangenen Jahr als großer Erfolg erwiesen. 2024 durften beim Ostallgäuer Kultfestival Rockfrühling in Untrasried erstmals die Kinder feiern. Die kleinen Partygäste ließen sich nicht zweimal bitten und rockten die Tanzfläche. Da das Konzept auf so viel Begeisterung stieß, heißt es auch dieses Jahr wieder: „Rockfrühling meets Kinderprogramm“. Am Donnerstag, 3. April, sorgt die kindgerechte Metal-Band „Heavysaurus“ für rockige Stimmung. Der Nachmittag wird etwas anders ablaufen als im vergangenen Jahr.

Rockfestival und Kinder: Passt das denn zusammen? Ja, sagen die Organisatoren des Rockfrühlings. Der Rockfrühling möchte alle Altersgruppen abholen: vom Nachwuchs über die Jugendlichen bis zu den Erwachsenen, die mit dem Rockfrühling groß geworden sind. Zum 25-jährigen Bestehen des Festivals im vergangenen Jahr stellten sie deshalb erstmals zusammen mit dem Allgäu Family Guide das „Allgäu Family Festival“ auf die Beine. Bevor die Erwachsenen feierten, durften erst einmal die Kinder ran.

Allgäu Family Festival war ein voller Erfolg

Mit diesem neuen Konzept trafen die Organisatoren im vergangenen Jahr voll ins Schwarze. Der Ansturm war riesig. Die Karten im Vorverkauf waren so begehrt, dass die Veranstalter einen Verkaufsstopp einlegen mussten. „Wir hatten damit gar nicht gerechnet“, sagte Reisacher damals. „Wir dachten, wenn 500 bis 1000 Leute kommen, ist das gut.“ Letztendlich kamen über 2500 Besucherinnen und Besucher, um im großen Partyzelt zu feiern. Sieben Stunden lang waren dort Spiel und Spaß geboten. Ob Zauberkunst von Magic Martin, eine Feuershow von „Fuego Diavolo“ oder ein Bobby Car-Rennen: Die Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Das lag nicht zuletzt an Stargast Markus Becker, der ein fulminantes Finale hinlegte.

Das Family-Festival war ein riesen Erfolg und hat richtig Spaß gemacht, sagt Reisacher. Noch während das Festival im vergangenen Jahr lief, wurde nach einer Wiederholung gefragt. Und die gibt es nun am Donnerstag, 3. April - jedoch in einer anderen Form. Denn die Gegebenheiten sind etwas anders. Zum einen findet der Rockfrühling nicht wie im vergangenen Jahr in den Ferien statt. Zum anderen wollen die Veranstalter die ohnehin schon hohen Kosten nicht durch Zusatzausgaben, wie einen aufwendigen Zeltaufbau, belasten. Trotz alledem soll natürlich für die Kinder etwas geboten sein. Die Organisatoren des Rockfrühlings veranstalten deshalb erneut in Kooperation mit dem Allgäu Family Guide das „Heavysaurus“-Konzert.

„Heavysaurus“ kommt nach Untrasried

Das Konzept der Band ist schnell erklärt: Fünf Profimusiker, vier davon im Dinosaurierkostüm und einer im Drachenkostüm, spielen kindgerechte Heavy Metal- und Hardrock-Songs. Die Idee von „Heavysaurus“ geht auf einen finnischen Musiker zurück, der Metal-Musik für seinen fünfjährigen Sohn kreieren wollte. Und was soll man sagen? Das Konzept kommt an. Auf Spotify hat die Band monatlich über 112.000 Hörerinnen und Hörer. Drei Alben hat „Heavysaurus“ bereits veröffentlicht. Mit der Neuauflage des „Pommesgabel“-Albums und mit acht neuen Songs geht die Band auf große Tournee. Neben München, Stuttgart, Hamburg und Leizig steht auch Untrasried auf dem Programm.

Die Tickets kosten für Kinder (3-11 Jahre) 29 Euro und für Erwachsene 34 Euro. Es gibt auch ein Familienticket. Die Eintrittskarten sind damit etwas teurer als die regulären Rockfrühling-Tickets. „Das liegt daran, dass wir in der Heavysaurus-Tour mit drin sind“, erklärt Reisacher. Die Veranstalter wählten bereits das günstigste Paket. „Wir haben nichts draufgeschlagen.“ Die Konzerte finden an Nachmittagen und mit angepasster Lautstärke statt. Wo immer möglich, gibt es vor der Bühne einen eigenen Kinderbereich mit bester Sicht für die Kleinen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Arbeit kann dank der 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus zahlreichen Vereinen gestemmt werden. Musik, Feuerwehr, Sport, Schützen und Landjugend: Alle sind dabei. Am Freitag, 4., und Samstag, 5. April, sind dann die Erwachsenen dran. Mit der Heavy Rock ’n’ Party und dem „GenerationsAbend“ ist ein bunter Mix geboten. Auf der Bühne stehen die Troglauer, die Draufgänger, Alexander Eder und die Band Ansatzlos, Anja Bavaria, das Duo Habe&Dere sowie Rockfrühling-Originale wie Shark und Schreyner heizen der Menge ein. Der Vorverkauf läuft bereits online unter www.rockfruehling.de