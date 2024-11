Mit diesen Prinzenpaaren startet der Faschingsverein Ronsberg in die Saison

Der Faschingsverein Ronsberg hat die närrische Zeit eingeläutet. Punktlich am 11. 11. trafen sich die Mitglieder zum traditionellen Faschingsauftakt. Dabei hat Präsidentin Madeleine Michels hat die Prinzenpaare für die kommenden zwei Jahre bekannt gegeben. Die Prinzengarde wird künftig regiert von Prinzessin Melanie I. (Rauscher) und Prinz Daniel IV. (Vogg).

Auch in den Nachwuchsgruppen gibt es Prinzenpaare. In der Teeniegarde wurde diese Ehre Prinzessin Judith I. (Freudling) und Prinz Fabian I. (Schüppel). Sie halten nun die Zepter in der Hand.

Natürlich dürfen auch die Jüngsten nicht fehlen. Schließlich sind aller guten Dinge bekanntlich drei. Die Regenten der Minigarde heißt die Prinzessin für die nächsten beiden Jahren Sophia II. (Beck). An ihrer Seite ist Prinz Maximilian III. (Baur).

So läuft es diesmal mit der Vorverkauf für den Hofball in Ronsberg

Traditionell startet der Ronsberger Verein mit dem Kaffeeball und dem Hofball am Samstag, 11. Januar, in die bunte Jahreszeit. Neu wird im nächsten Fasching sein, dass der Kartenvorverkauf am Donnerstag, 2. Januar, abends von 19 bis 21 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden wird. Dadurch hat jeder die Chance, sich selbst Karten zum Kaffeeball und/oder Hofball zu sichern. Restkarten sind dann ab Freitag, 3. Januar, wie gewohnt bei der Bäckerei Glas in Ronsberg erhältlich.

Auch die Termine für die weiteren bunten Veranstaltungen in der Faschingshochburg wurden bekanntgegeben. Dem Kaffee- und Hofball folgt am Freitag, 21. Februar, Battle of the Crown. Der Zug der Fasnachter zieht zum ersten Mal am Sonntag, 23. Februar, durch die Günztalgemeinde. Für Mittwoch, 26. Februar, steht ein Schafkopfabend im Terminkalender. Die Jubiläumsparty wird am Freitag, 28. Februar, mit 87° gefeiert. Nächster Höhepunkt für die gesamte Narrenschar ist am Sonntag, 2. März, der zweite Faschingsumzug. Für die beiden Faschingsumzüge können sich Teilnehmer mit einem Formular anmelden. Diese findet man online auf der Homepage.

Faschingsverein Ronsberg vorher schon an anderer Stelle aktiv

Der Verein blickt voller Freude auf eine aufregende und vor allem lange Faschingssaison 2025, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig bednanken sich die Fuktionäre bei Sponsoren und Freunden der fünften Jahreszeit.

Schon vor der närrischen Hochzeit ist der Faschingsverein Ronsberg aktiv. Er freut sich über den Besuch am Weihnachtsmarkt in Ronsberg am Sonntag, 22. Dezember, ab 14 Uhr.