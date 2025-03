Traktor brennt bei Marktoberdorf: Feuerwehr im Doppeleinsatz

Gleich zwei Einsätze hatte die Feuerwehr Leuterschach am Dienstag - unter anderem wegen eines brennenden Traktors. Der Schlepper war nach Angaben der Feuerwehr am Nachmittag im Marktoberdorfer Ortsteil Balteratsried in Brand geraten.

Ortsfeuerwehren rund um Marktoberdorf im Einsatz

Zusammen mit den umliegenden Ortsfeuerwehren stellten die Einsatzkräfte die Löschwasserversorgung sicher und löschten das Gefährt unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten. Bereits am Morgen war die Leuterschacher Wehr gefordert: Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. Doch es war ein Fehlalarm, wie die Feuerwehr berichtet.