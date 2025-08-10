„Wenn Kreativität auf Handwerk trifft“ - Schreiner-Nachwuchs präsentiert Meisterstücke

„Die Gesellenstücke sind weit entfernt von Massenware und Möbelhaus-Furnier. Sie zeigen, was entsteht, wenn Kreativität auf handwerkliche Präzision trifft – und traditionelles Wissen mit modernen Methoden, Materialien und Werkzeugen weiterentwickelt wird.“ Das sagte Juror Christian Sobl, Stadtrat und Vorstand des Gablonzer Siedlungswerks, in seinem Grußwort zur Preisverleihung des Wettbewerbs „Die Gute Form“.
Schreinerinnung Kaufbeuren-Marktoberdorf
