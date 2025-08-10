Icon Menü
Schreinerinnung Kaufbeuren-Marktoberdorf zeichnet Gesellenstücke aus: Das sind die Preisträger

Schreinerinnung Kaufbeuren-Marktoberdorf

„Wenn Kreativität auf Handwerk trifft“ - Schreiner-Nachwuchs präsentiert Meisterstücke

Die Schreinerinnung Kaufbeuren-Marktoberdorf zeichnet Gesellenstücke aus. Dabei geht es um die Gestaltung und um das handwerkliche Können.
    Der erste Preis wurde Mia Bräutigam von der Ideenschreinerei Galster (Ebenhofen) für ihr pfiffiges Wandboard mit Stauraum zugesprochen, hier im Bild mit Bernhard Galster, dem Obermeister der Schreiner-Innung Kaufbeuren-Marktoberdorf.
    Der erste Preis wurde Mia Bräutigam von der Ideenschreinerei Galster (Ebenhofen) für ihr pfiffiges Wandboard mit Stauraum zugesprochen, hier im Bild mit Bernhard Galster, dem Obermeister der Schreiner-Innung Kaufbeuren-Marktoberdorf. Foto: Claus Tenambergen, Marketingagentur Tenambergen

    „Die Gesellenstücke sind weit entfernt von Massenware und Möbelhaus-Furnier. Sie zeigen, was entsteht, wenn Kreativität auf handwerkliche Präzision trifft – und traditionelles Wissen mit modernen Methoden, Materialien und Werkzeugen weiterentwickelt wird.“ Das sagte Juror Christian Sobl, Stadtrat und Vorstand des Gablonzer Siedlungswerks, in seinem Grußwort zur Preisverleihung des Wettbewerbs „Die Gute Form“.

