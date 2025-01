„Ein genialer Start in neue Jahr“: Das war der Schwarz-Weiß-Ball in Ebersbach

Die TSV Mehrzweckhalle verwandelte sich erneut in eine festliche Tanzarena: Der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball, der bereits zum 13. Mal in Ebersbach stattfand, lockte zahlreiche Gäste aus dem gesamten Allgäu an und bot eine unvergessliche Nacht voller Musik, Tanz und Kulinarik. In stilvoller Schwarz-Weiß-Dekoration präsentierte sich die ausverkaufte Halle als perfekte Kulisse für den Abend. Die Band „Extra Dry“ unter der Leitung von Arno Jauchmann begeisterte die Besucher mit abwechslungsreicher Live-Musik und sorgte bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung. „Ein genialer Start ins neue Jahr“, schwärmten viele Gäste und lobten die hervorragende Organisation.

Auch kulinarisch ließ der Ball keine Wünsche offen: Das Küchenteam des TSV, angeführt von Bernhard Steinhauser und Marius Bongartz, beeindruckte mit einem exquisiten Büfett. Den krönenden Abschluss bildeten die hausgemachten Desserts von Manfred Haaf und seinem Team, die bei den Gästen für große Begeisterung sorgten. „Hier wird wirklich an alles gedacht“, war eine häufig zu hörende Meinung.

Besonderer Dank gebührt den zahlreichen Helfern, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beitrugen. Thomas Pöppel hob in seiner Ansprache die herausragende Betreuung der Besucher hervor und betonte die Bedeutung des Engagements für das Gelingen des Balls.

Auch 2026 ist ein Schwarz-Weiß-Ball in Ebersbach geplant

Die Vorfreude auf den nächsten Schwarz-Weiß-Ball ist bereits groß. Thomas Pöppel kündigte an, dass der Termin für 2026 frühzeitig auf der Dorfportalseite www.ebersbach-allgäu.de bekannt gegeben wird. Die Tradition dieses glamourösen Tanzabends bleibt lebendig und verspricht, auch im kommenden Jahr ein Highlight im Veranstaltungskalender von Ebersbach zu werden.