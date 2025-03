Nur vom Papier her sind die Handballerinnen der SG Favorit

Nach einem turbulenten Faschingswochenende kehren die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf wieder in den Ligaalltag zurück - und das als Spitzenreiter. Am Sonntag, 9. März, empfangen sie den TSV Landsberg bei sich zu Hause in Biessenhofen, der sich derzeit auf dem achten Platz in der Tabelle der Bezirksoberliga wiederfindet. Anpfiff ist um 17.15 Uhr.

So ist die Ausgangslage für Biessenhofen-Marktoberdorf

Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Während die SG als Tabellenführer von der Spitze grüßt und den Aufstieg fest im Blick hat, kämpft der TSV Landsberg in der unteren Tabellenhälfte gegen eine durchwachsene Saison. Mit mehr Niederlagen als Siegen und einer Trefferquote von 26,08 Toren pro Spiel ist der TSV offensiv nicht gerade eine Tormaschine. Die SG hingegen hat sich in den vergangenen Wochen in bestechender Form präsentiert und befindet sich auf einem klaren Aufwärtstrend.

Doch trotz der vermeintlich klaren Rollenverteilung ist Vorsicht geboten. Spiele nach Faschingspausen haben ihre eigenen Gesetze - die SG muss von der ersten Sekunde an konzentriert agieren, um keinen bösen Überraschungen Platz zu lassen. Landsberg mag in der Tabelle deutlich hinter der SG stehen, doch gerade solche Teams können mit unangenehmer Spielweise für Schwierigkeiten sorgen.

Wo die Handballerinnen der SG den Schlüssel zum Erfolg sehen

Ein Schlüssel zum Erfolg wird die Defensivleistung der SG sein. Die Abwehr hat in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass sie ein solides Fundament für Siege legen kann. Besonders gegen einen Gegner, der nicht über die höchste Trefferquote verfügt, gilt es, von Beginn an sicher zu stehen und Landsberg keine einfachen Würfe zu ermöglichen.

Offensiv wird es darauf ankommen, das gewohnte Tempospiel aufzuziehen und mit schnellen Gegenstößen zu leichten Toren zu kommen. Die SG hat in den letzten Partien gezeigt, dass sie über eine breite Palette an Torschützen verfügt - ein Vorteil, den sie gegen Landsberg ausspielen müssen. Wenn das Team sein gewohntes Spiel aufzieht, dürfte ein weiterer Sieg in greifbarer Nähe sein.

Worauf die Konkurrenz in der Bezirksoberliga lauert

Auch wenn die SG derzeit die Tabelle anführt, ist noch nichts entschieden. Die Konkurrenz lauert, und ein Ausrutscher könnte den komfortablen Vorsprung schnell schrumpfen lassen. Das Team wird daher mit voller Konzentration in die Partie gehen, um keine Punkte liegen zu lassen.

Die Zuschauer dürfen sich also auf ein spannendes Spiel freuen, in dem die SG ihrer Favoritenrolle gerecht werden will. Mit der richtigen Einstellung und der gewohnten Spielfreude soll ein weiterer Heimsieg eingefahren und der nächste Schritt in Richtung Aufstieg gemacht werden.