Große Personalnot und trotzdem siegreich: So läuft das Spitzenspiel für die Handballerinnen

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf bleiben auch nach dem jüngsten Spiel das Maß aller Dinge in der Bezirksoberliga. Mit einem beeindruckenden 38:19-Sieg gegen den bis dahin führenden TSV Gilching blieb das Team als einzige Mannschaft ungeschlagen und unterstrich eindrucksvoll, warum es ungeschlagen in der Spitzengruppe steht. Ottobeuren – jüngst auch der SG unterlegen – liegt mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze, hat aber schon drei Spiele mehr bestritten.

Das sind die Erfolgsgeheimnisse der Handballerinnen

Dabei standen die Vorzeichen alles andere als günstig. Mit einer kritischen Personallage – einige Spielerinnen waren krank oder verletzt – ging die SG in die Partie und musste improvisieren. Doch einmal mehr bewies das Team, warum es so schwer ist, es zu schlagen: Zusammenhalt, taktische Disziplin und unbändiger Siegeswille führten zu einem weiteren Erfolg, der in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war.

Die ersten Minuten der Partie ließen zunächst Zweifel aufkommen, ob die Spielgemeinschaft ihren dominanten Stil durchsetzen könnte. Abstimmungsprobleme, kleinere Fehler im Spielaufbau und in der Abwehr führten zu einem holprigen Start, der den Gästen aus Gilching Hoffnung machte. Doch diese währten nicht lange.

Daran verzweifelt der Gegner der SG Biessenhofen-Marktoberdorf

Nach etwa fünf Minuten drehte die SG auf – und wie! Angeführt von einer bärenstarken Abwehr, die die Gegnerinnen reihenweise zur Verzweiflung brachte, und einem schnellen Umschaltspiel überrollten die Gastgeberinnen ihre Gegnerinnen förmlich. Das Zusammenspiel aus aggressiver Deckung, präzisem Passspiel und schnörkellosen Torabschlüssen führte dazu, dass sich der Spielstand immer weiter zugunsten der SG verschob. Zur Halbzeit stand es bereits 22:8 – eine klare Ansage.

Nach dem Seitenwechsel nahm die SG etwas den Fuß vom Gas. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken konnte das Team das Spiel kontrolliert herunterspielen, ohne dabei den Gegner noch einmal herankommen zu lassen. Obwohl das Tempo aus der ersten Hälfte nicht gehalten wurde, ließen die Gastgeberinnen keinen Zweifel daran, wer das Spiel dominierte.

Besonders erfreulich: Trotz der angespannten Personalsituation trugen sich zahlreiche Spielerinnen in die Torschützenliste ein. Diese Breite im Kader unterstreicht die Qualität und Tiefe des Teams, selbst wenn nicht alle Stammkräfte zur Verfügung stehen. Mit dem Endstand von 38:19 bewies die SG einmal mehr, dass sie nicht nur die spielerische Klasse besitzt, sondern auch mental in der Lage ist, mit schwierigen Situationen umzugehen.

Das ist die klare Botschaft an die Konkurrenz

Mit diesem Sieg bleibt die SG nicht nur ungeschlagen, sondern schickt auch eine klare Botschaft an die Konkurrenz: Wir sind das Team, das es zu schlagen gilt. Jetzt gilt es, den Schwung aus diesem Kantersieg mitzunehmen und auch in den kommenden Spielen makellos zu bleiben. Ein besonderes Augenmerk wird dabei darauf liegen, die personellen Engpässe zu überwinden und weiter als Einheit zu agieren – etwas, das diese Mannschaft bisher meisterhaft umgesetzt hat. Die SG ist und bleibt die Mannschaft der Stunde.

Wer sie schlagen will, muss nicht nur mit ihrer individuellen Klasse, sondern auch mit ihrem Teamgeist und ihrem unbändigen Willen fertigwerden. Nächster Gegner ist am Samstag, 23. November, der SC Weßling. Er dürfte gewarnt sein.