Es gibt kein Halten mehr: Handballerinnen steigen wieder auf

Mit einem souveränen 38:28-Sieg gegen den SC Weßling haben die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf vorzeitig den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga besiegelt. Nach der Schlusssirene ging ein Jubelsturm durch die heimische Sporthalle, die Sektdusche folgte.

Was für ein Abend, was für eine Saison! Vor einer beeindruckenden Kulisse legten die Gastgeberinnen einen fulminanten Start hin. Miriam Hable und Amelie Zeiler eröffnen mit sechs Treffern die Torejagd. Und so war schon in den ersten Minuten klar: Die SG wollte das große Ziel nicht dem Zufall überlassen. Früh gelang es dem Team, sich vom SC Weßling abzusetzen. Mit hohem Tempo, konsequenter Abwehrarbeit und einer überragenden Chancenverwertung stellten die Gastgeberinnen die Weichen schnell auf Sieg.

Ungeschlagen und ohne Punktverlust erreichen die Handballerinnen den Titel

Die Gäste aus Weßling versuchten, mit einer kompakten Abwehr dagegenzuhalten, doch die SG fand immer wieder Lösungen. Vor allem das variable Angriffsspiel, bei dem die Tore über mehrere Positionen verteilt wurden, machte den Unterschied. Auch in der Defensive zeigte das Team von Trainer Mihaly Móré, warum es in dieser Saison bisher ungeschlagen und ohne Punktverlust ist: Die aggressive Deckung zwang Weßling immer wieder zu Fehlern, die eiskalt bestraft wurden.

Mit jedem Tor wurde es lauter in der Halle, mit jedem erfolgreichen Angriff stieg die Vorfreude auf Sieg und Titel. Zur Halbzeit hatte sich die SG bereits einen komfortablen Vorsprung erspielt (25:14) und ließ auch im zweiten Durchgang nicht nach. Egal ob über schnelle Gegenstöße oder geduldige Positionsangriffe: Die Mannschaft zeigte ihre ganze Klasse und hielt Weßling stets auf Distanz.

Es lief alles nach dem Drehbuch der SG: Konzentriert und abgeklärt kontrollierten die Allgäuerinnen das Spielgeschehen und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Spätestens als in den letzten Minuten die Fans auf den Rängen feierten und das Team auf der Bank den Countdown zur Schlusssirene einstimmte, war klar: Die SG ist nicht zu stoppen!

Was der Trainer zum Erfolg der SG Biessenhofen-Marktoberdorf sagt

Mit dem Schlusspfiff brachen alle Dämme. Spielerinnen, Trainerteam und Fans feierten ausgelassen – denn mit diesem letzten Sieg besiegelte die Mannschaft ihre perfekte Saison: 17 Spiele bis jetzt und 17 Siege. Eine makellose Bilanz, die nicht nur den Meistertitel, sondern auch den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga bedeutet.

Trainer Móré war nach dem Spiel überglücklich: „Wir haben in dieser Saison unglaublich hart gearbeitet und uns diesen Erfolg verdient. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Entwicklung genommen und sich in jedem Spiel gesteigert. Heute haben wir noch einmal gezeigt, warum wir ungeschlagen Meister geworden sind. Ich bin einfach nur stolz auf das Team!“

Mit dem Titel und dem direkten Wiederaufstieg ist die Saison zwar noch nicht beendet, aber bis hier hin hätte es für die SG nicht besser laufen können. Für den Moment jedoch heißt es erst einmal: Meisterschaft genießen und feiern. Die SG ist zurück in der Oberliga – und wie! ät