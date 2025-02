Siegesserie trotz Krankheitswelle? Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf sind gefordert

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf thronen weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Liga. Diese beeindruckende Serie wollen sie auch an diesem Wochenende fortsetzen. Am Samstag um 18 Uhr ist es wieder so weit: In eigener Halle in Biessenhofen treten die Handballerinnen gegen den Eichenauer SV an. Die Gäste aus dem Münchner Westen belegen derzeit mit sechs Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden den fünften Tabellenplatz der Bezirksoberliga. Sie haben sich im bisherigen Saisonverlauf als eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen präsentiert.

Das macht die Mannschaft zu einem schwer berechenbaren Gegner. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von Siegen und Niederlagen liegt das Team im oberen Mittelfeld der Tabelle. Besonders gefährlich ist der ESV in der Offensive: Immer wieder gelingt es ihnen, durch schnelles Umschaltspiel und clevere Rückraumaktionen zum Erfolg zu kommen. Allerdings zeigt sich auch eine gewisse Schwäche in der Konstanz – starke Spiele wechseln sich mit unerwarteten Niederlagen ab. Für die SG bedeutet das: volle Konzentration. Denn an einem guten Tag kann Eichenau jedem Team der Liga Probleme bereiten.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Krankheitswelle bei den Handballerinnen

Die größte Herausforderung für die SG ist derzeit aber nicht der Gegner. Eine Krankheitswelle begleitet das Team seit einigen Wochen. Mehrere Spieler mussten zuletzt mit Erkältungen oder kleineren und größeren Blessuren kürzertreten. Dennoch gibt es Entwarnung: Dank der starken Unterstützung aus der eigenen A-Jugend kann die SG auch an diesem Wochenende auf einen breiten Kader zurückgreifen.

Die jungen Talente haben bereits in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie nicht nur mitspielen, sondern auch wichtige Impulse setzen können. Ihr schnelles Spiel, ihre Unbekümmertheit und ihre kämpferische Einstellung sind eine wertvolle Ergänzung für das Team.

Kann die SG Biessenhofen-Marktoberdorf ihre Erfolgsserie fortsetzen?

Das Ziel für Samstag ist klar: Die ungeschlagene SG will ihre Erfolgs-Serie fortsetzen und erneut zwei Punkte einfahren. Der Schlüssel zum Sieg liegt vor allem in der Defensive. Wenn es gelingt, das schnelle Spiel des Gegners früh zu unterbinden und den Rückraum nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, stehen die Chancen gut. Gleichzeitig muss das eigene Tempospiel konsequent durchgezogen werden, um die Eichenauer Handballerinnen unter Druck zu setzen.

Die Zuschauer in Biessenhofen dürfen sich also auf ein spannendes Handballspiel freuen. Die SG will einmal mehr beweisen, warum sie zurecht an der Tabellenspitze steht.

Doch Vorsicht ist geboten: Der Eichenauer SV wird alles daransetzen, dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zuzufügen. Mit der Unterstützung der heimischen Fans und einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll genau das verhindert werden.