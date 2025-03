Handballerinnen der SG vor vermeintlich leichtem Gang nach Immenstadt

Das letzte Auswärtsspiel steht für die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf an – und das hat es in sich. Am Sonntag, 30. März, um 16 Uhr geht es für den frischgebackenen Meister im Allgäuderby beim TV Immenstadt darum, weiter ohne Punktverlust zu bleiben und am Ende eine perfekte Saison in der Bezirksoberliga gespielt zu haben. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 34:0 Punkten thront die SG an der Tabellenspitze. Das genaue Gegenteil zeigt sich beim Gegner: Immenstadt hat 0:34 Punkte auf dem Konto und nahm in dieser Spielzeit ausnahmslos Niederlagen hin.

Wovon der Spiel der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen Immenstadt lebt

Dennoch darf das Schlusslicht nicht unterschätzt werden, denn Immenstadt hat nichts zu verlieren. Für die Gastgeberinnen bietet sich die vielleicht letzte Gelegenheit, dem übermächtigen Tabellenführer ein Bein zu stellen. Ein solches Spiel lebt schließlich nicht nur von der Tabellenkonstellation, sondern von Emotionen, Kampfgeist und Leidenschaft.

Im Lager der SG ist die Vorfreude groß, jedoch bleibt die Personalsituation angespannt. Die anhaltende Grippewelle hat einige Spielerinnen erwischt, sodass sich erst kurzfristig entscheiden wird, wer am Sonntag tatsächlich auflaufen kann. Möglicherweise wird das Team durch Spielerinnen aus der Damen II oder der A-Jugend unterstützt, um eine schlagkräftige Truppe auf die Platte zu bringen.

Darauf kommt es für die Handballerinnen der SG an

Doch egal wer das SG-Trikot trägt: Die Mannschaft will auch das drittletzte Saisonspiel gewinnen und die weiße Weste behalten. Die bisherige Leistung zeigt, dass die SG mit ihrer dynamischen Spielweise, der kompakten Abwehr und dem schnellen Umschaltspiel eine echte Dominanz in der Liga ausstrahlt. Und genau diese Stärken sollen auch gegen Immenstadt zur Geltung kommen. Obwohl Immenstadt als klarer Außenseiter ins Spiel geht, wird die SG die Partie mit voller Konzentration angehen. Denn gerade in solchen Spielen ist die Gefahr groß, den Gegner zu unterschätzen und das soll um jeden Preis vermieden werden.