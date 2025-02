Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf wollen aufsteigen: So sieht es der Trainer

Es war das Spitzenspiel am Wochenende in der Handball-Bezirksoberliga. Erster gegen Zweiten. SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen TSV Ottobeuren. In der Dreifachhalle in Marktoberdorf erlebten die Zuschauer erneut ein Torspektakel, die Gastgeberinnen gewannen mit 32:20 und holten Sieg Nummer 14 in Folge. Vom bisherigen Verlauf der Saison her ist es eindeutig, wer den Titel holt. Oder nicht? Darüber sprach unsere Redaktion mit dem Trainer der Frauen, Mihaly Móré.

