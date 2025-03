Nach Gerüstarbeiten: Endlich wieder Gottesdienste in der Frauenkapelle Marktoberdorf

Es war in der Tat ein besonderer Gottesdienst, der am Mittwoch in der Frauenkapelle Marktoberdorf gefeiert wurde. Zum einen markierte er den Beginn der Fastenzeit. Zum anderen durfte die Gemeinde wieder in ihr Gotteshaus zurückkehren. Die Innengerüste für die umfassende Sanierung der Frauenkapelle sind nun nämlich fertig aufgebaut. Und damit ist auch die Zeit der Gottesdienste im Pfarrheim zu Ende, freut sich Pfarrer Oliver Rid. Er und Diakon Elmar Schmid zelebrierten nun die Messe zwischen Gerüststangen und Baustelleneinrichtungen. Und wie sich herausstellte, passte das ganz gut in die aktuelle Zeit.

