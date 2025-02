Handballerinnen der SG stehen vor größter Herausforderung

Die Spannung steigt bei den Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf und bei ihren Fans: Am Samstag, 15. Februar, erwartet die Spielgemeinschaft die wohl schwerste Aufgabe der bisherigen Saison in der Bezirksoberliga. Als ungeschlagener Tabellenführer fährt das Team zum drittplatzierten TV Waltenhofen, der mit zehn Siegen und nur drei Niederlagen ebenfalls eine beeindruckende Saison spielt. Besonders in eigener Halle sind die Frauen aus Waltenhofen brandgefährlich und werden alles daransetzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Die Statistik bei Biessenhofen-Marktoberdorf ist beeindruckend

Trotz der klaren Tabellenführung (24:0 Punkte, 396:235 Tore) ist die SG gewarnt. Schon im Hinspiel zeigte der TV Waltenhofen (20:6, 446:352), dass er ein ernst zu nehmender Gegner ist. Während die SG viele ihrer Partien mit deutlichen Siegen für sich entschied, fiel der 29:25-Erfolg gegen Waltenhofen in Hinspiel vergleichsweise knapp aus. Damals hatte die SG sogar noch einen vollständigen Kader – eine Situation, die sich inzwischen geändert hat. Einige Ausfälle erschweren die Aufgabe.

Der TV Waltenhofen ist bekannt für seine kämpferische Spielweise und seine Heimstärke. Besonders in der eigenen Halle treten die Allgäuerinnen mit großem Selbstbewusstsein auf und haben bereits mehreren Teams das Leben schwer gemacht. Die Mannschaft steht kompakt in der Abwehr und setzt im Angriff auf ein variables Spiel, das sowohl über den Rückraum als auch über schnelle Außenspielerinnen gefährlich wird.

Das zeichnet die Handballerinnen der SG aus

Trotz dieser Herausforderungen treten die SG-Frauen als Favorit an. Die beeindruckende Serie von zwölf Siegen in Folge spricht für sich. Außerdem hat das Team bereits mehrfach bewiesen, dass es auch unter Druck bestehen kann. Die Mischung aus einer stabilen Defensive, schnellen Gegenstößen und einer variablen Angriffsstrategie hat die SG zur dominierenden Mannschaft der Liga gemacht.

Doch ein Selbstläufer wird das Spiel keinesfalls. Besonders die personelle Situation könnte sich als entscheidender Faktor erweisen. Nun in der Rückrunde fehlen einige wichtige Spielerinnen. Um dennoch die weiße Weste zu behalten, muss Biessenhofen-Marktoberdorf eine konzentrierte und kämpferische Leistung abrufen.

Es wird vor allem auf eine kompakte Defensive ankommen. Die gefährlichen Rückraumspielerinnen der Gastgeberinnen dürfen nicht zur Entfaltung kommen und auch das Kreisläuferspiel muss konsequent unterbunden werden. Gleichzeitig gilt es, die eigene Offensivstärke auszuspielen. Schnelle Angriffe, eine hohe Passgenauigkeit und eine konsequente Chancenverwertung werden entscheidend sein, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Was die Spielgemeinschaft in Waltenhofen erwartet

Trainer und Mannschaft sind sich der Herausforderung bewusst, blicken dem Spiel aber mit großem Ehrgeiz entgegen. „Wir wissen, dass uns in Waltenhofen ein harter Kampf erwartet. Aber wir sind bereit und wollen unsere Siegesserie fortsetzen“, heißt es im SG-Lager.

Die Fans dürfen sich auf ein echtes Spitzenspiel freuen, das sportlich richtungsweisend sein könnte. Anpfiff ist um 20 Uhr. Wird die SG ihre makellose Bilanz verteidigen können oder gelingt dem TV Waltenhofen die Überraschung? Die Antwort gibt es auf dem Spielfeld der Mehrzweckhalle Waltenhofen.