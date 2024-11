Heimatverein enthüllt kuriose Fakten rund um die Spöttl-Krippe in Marktoberdorf

Gustav Kleinemeyer hat die Spöttl-Krippe in Marktoberdorf schon unzählige Male gesehen. Und doch ist dieser Moment für ihn jedes Jahr wieder ein ganz besonderer. Der Moment, wenn mit einer kleinen Hebelbewegung die über 100 Jahre alte mechanische Krippe in Gang gesetzt wird. Wenn das gleichmäßige Rattern der Riemengetriebe und Spulen ertönt und sich die über 80 Figuren über die liebevoll gestaltete Landschaft bewegen. Dann leuchten Kleinemeyers Augen. „Es ist ein technisches Wunder“, sagt er. „Das ist alles mechanisch und ohne Computer - von einem richtigen Allgäuer Mächler gefertigt.“

Dieser Allgäuer Mächler war Theodor Spöttl. Um 1885 begann er, an seiner Krippe zu bauen. Über 50 Jahre sollte es dauern, bis sie fertig war. Heute hat das einzigartige Werk seinen festen Platz im Stadtmuseum Marktoberdorf. Dort ist die Krippe in diesem Jahr wieder ab dem 1. Adventssonntag zu bewundern. Und das muss vorbereitet werden. Der Heimatverein Marktoberdorf ist seit 2005 für die Wartung der Spöttl-Krippe zuständig. Ein Team um Gustav Kleinemeyer, Herbert Leonhart und Johann Pfefferle pflegt und hegt die Mechanik. Und dafür braucht es, wie sich schnell zeigt, nicht nur technisches Know-how, sondern auch vollen Körpereinsatz.

Marktoberdorfer Spöttl-Krippe stammt aus Fechsen

Mit vereinten Kräften entfernen die Mitglieder des Heimatvereins den Holzbeschlag, hinter dem die Spöttl-Krippe die vergangenen Monate geschlummert hat. Die Krippe stand nicht immer in Marktoberdorf. Ihre Geschichte begann auf dem Hof der Spöttls in Fechsen, heute ein Ortsteil von Marktoberdorf. Dort fing Theodor Spöttl mit dem Bau der Krippe an. Sie wurde schnell zur Attraktion. „Ganz Marktoberdorf ist in der Adventszeit nach Fechsen gepilgert, um die Krippe zu bewundern“, sagt Kleinemeyer.

Da es um 1900 noch keinen Strom in Fechsen gab, wurde die Krippe mit Wasser angetrieben. Kleinemeyer zeigt eine Turbine, die Spöttl extra dafür gebaut hat. „Oben auf dem Dachboden war ein Fass mit Wasser. Über einen Schlauch wurde das Wasser in die Turbine geleitet, die dadurch in Bewegung gesetzt wurde.“ Heute treibt ein Waschmaschinenmotor die Krippe an. Und das ist nicht das einzige Kuriosum, wie Kleinemeyer erzählt.

„Spöttl hat alles Mögliche für den Bau der Krippe verwendet“, erzählt Kleinemeyer. Spöttl verwendete etwa Hosengummis, um die Antriebsräder miteinander zu verbinden. Heute müssen die sogenannten Transmissionsbänder jedes Jahr aus Neue per Hand aufgespannt werden. „Wir nehmen sie das Jahr über ab, weil sie sonst ausleiern“, sagt Kleinemeyer.

Die Arbeiten am Herz der Krippe übernimmt Johann Pfefferle, der Krippenexperte schlechthin. Er kniet auf dem Boden, hat den Kopf tief unter den Bau der Krippe gesteckt und führt zusammen, was zusammen gehört. Pfefferle hat einen besonderen Bezug zur Krippe. Seine Mutter war mit dem Sohn von Theodor Spöttl verheiratet, Georg Spöttl. Pfefferle wuchs mit der weihnachtlichen Wundermechanik auf und begleitete die Krippe auf ihren zahlreichen Stationen, bis sie schließlich 2005 ihren Weg ins Stadtmuseum fand. Wenn sie dort in der Adventszeit ausgestellt ist, schaut Pfefferle jedes Wochenende vorbei und prüft, ob alles läuft.

Spöttl-Krippe hat jedes Jahr 600 Besucher

Erst, wenn die Bänder richtig sitzen, setzt sich die Mechanik in Gang. Josef und die hochschwangere Maria ziehen auf einem Esel Richtung Bethlehem, die Heiligen Drei Könige folgen dem Stern, der zum richtigen Zeitpunkt erscheint. Und wenn das Weihrauchfass nach links und recht geschwenkt wird, steigt sogar Rauch daraus aus. Herbert Leonhart füllt den Weihrauch ein. Über eine Heizspule und ein Gebläse wird der Rauch transportiert, erklärt Kleinemeyer. Als die Mitglieder den ersten Probelauf starten, funktioniert alles auf Anhieb. „Das kommt selten vor“, freut sich Kleinemeyer.

„Die Spöttl-Krippe erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit. Sie hat etwa 600 Besucher jedes Jahr“, sagt Museumsleiterin Josephine Berger. Heimatverein und Stadtmuseum haben sich auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm überlegt (siehe Infokasten). So sind neben der Spöttl-Krippe weihnachtliche Gemälde von Ludwig Magnus und Anton Hotter ausgestellt. In der weihnachlichen Museumswerkstatt können Kinder basteln. Und als Highlight wird am Donnerstag, 12. Dezember, der neue Dokumentarfilm der Film- und Fotofreunde Marktoberdorf über die Spöttl-Krippe gezeigt. Um 19.30 Uhr findet ein weihnachtlicher Heimatabend in der Filmburg statt, den alle zusammen organisiert haben.

Das Programm rund um die Spöttl-Krippe Die Spöttl-Krippe Marktoberdorf hat von 1. bis 5. Dezember mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Von 6. bis 15. Dezember kann die Krippe täglich von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Basteln von Weihnachtskrippen: Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Stadtmuseum

Basteln von Christbaumschmuck: Dienstag, 10. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Hartmannhaus.

Kasperltheater: Samstag, 14. Dezember, 15 und 16 Uhr im Stadtmuseum. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist jeweils frei.