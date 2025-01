Neues SPZ in Marktoberdorf geöffnet: Warum es für die medizinische Versorgung im Allgäu so wichtig ist

Die Wände erstrahlen in frischem Weiß, auch die Möbel sind in hellen Tönen gehalten. An der Empfangstheke des neuen Sozialpädiatrischen Zentrums Allgäu (SPZ) hängen noch Luftballone vom Eröffnungstag. Denn am 2. Januar hat das Team dort den Betrieb aufgenommen. Das Ziel war es, vom ersten Tag an Patienten in der Einrichtung begrüßen zu können, sagt Dr. Friederike Wilbert, Leiterin des SPZ.

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sozialpädiatrisches Zentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis