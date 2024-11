Tagwerk 27: Bis zu eine Million Euro für Bürgerprojekt in Marktoberdorf

„Wir sind jetzt einen guten Schritt weiter. Nun sind die Bürgerinnen und Bürger am Zug.“ Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell das, was der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen beschlossen hat: die finanzielle Unterstützung des Projekts Tagwerk 27. Die Stadt will die Anteile der Marktoberdorfer an der zu gründenden Genossenschaft verdoppeln – bis zu einem Höchstwert von einer Million Euro. Gleichzeitig sollen Grundstück und Haus, der denkmalgeschützte Mayr-Hof, in Erbpacht in die Genossenschaft eingebracht werden.

