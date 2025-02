Staffel-Mix-Marathon 2025: Alle Infos zum Marktoberdorfer Sportevent

Start frei für den Staffel-Mix-Marathon: Die Anmeldung ist nun jederzeit möglich für „das“ sportliche Großereignis in Marktoberdorf, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Sonntag, 29. Juni, soll sich die Stadt jedenfalls wieder in ein Mekka der ganz besonderen Marathon-Begeisterten verwandeln. An diesem Tag geht der Staffel-Mix-Marathon in seiner neuen Form – mit den Disziplinen Mountainbike, Rennrad und Laufen – zum zweiten Mal an den Start. Nach dem großen Erfolg der Veranstaltung 2023 erhoffen sich die Veranstalter jetzt eine noch größere Teilnahme, heißt es weiter in der Ankündigung.

Das Rennen in und um die Kreisstadt des Ostallgäus, das sich sowohl an erfahrene Sportler als auch Hobbyathleten richtet, soll erneut eine besondere Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und geselligem Beisammensein sein, heißt es in der Mitteilung. Ein Team besteht aus drei Personen, die beim Mountainbiken (zwei Runden auf der Buchel mit ca. 11,5 km), Rennradfahren (zwei Runden südlich von Marktoberdorf mit ca. 24 km) beziehungsweise Laufen (zwei Runden von der Stadtmitte ins Gewend und zurück mit ca. 7,5 km) antreten und dabei die Marathonstrecke zurücklegen.

Wer kann alles beim Staffel-Mix-Marathon mitmachen

Die Rennstruktur soll laut Pressemitteilung nicht nur den Teamgeist fördern, sondern es auch ermöglichen, dass jeder Teilnehmer seine individuellen Stärken einbringen kann. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Geburtsjahrgänge 2010 und älter sind für das Rennen 2025 zugelassen. Das Teilnehmerfeld wird in vier Altersklassen mit den Wertungsgruppen männlich, weiblich und gemischt eingeteilt.

Hier ist eine Anmeldung möglich

Das bewährte Ziel ist der Stadtplatz von Marktoberdorf, wo das Rennen im Anschluss in eine gemütliche Party mit Siegerehrung und Livemusik übergehen soll, bei der Sportler und Zuschauer bei Essen und Getränken den Tag gemeinsam ausklingen lassen können. Neben dem sportlichen Wettkampf steht laut Veranstalter vor allem der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Da das Rennen hauptsächlich in der (südlichen) Kernstadt stattfindet, sollen wie in den Vorjahren zahlreiche Zuschauer die Strecke säumen und die Sportler anfeuern. „Das wird wieder für eine großartige Atmosphäre sorgen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Anmeldung ist über die Webseite des Staffel-Mix-Vereins Marktoberdorf möglich: www.staffel-mix-marathon.de. Außerdem gibt es dort weitere ausführliche Informationen.