Preisgekrönter Dirigent: Warum für diesen Ostallgäuer die Blasmusik ein Lebenselixier ist

Vor Kurzem fand Stefan Reggel einen Brief in seinem Briefkasten - vom Landratsamt. „Ich dachte erst, es hat irgendwas mit Rechnungen zu tun“, sagt er und lacht. Doch dann - zu seiner großen Überraschung - las er darin, dass Landrätin Maria Rita Zinnecker ihn zu einer Preisverleihung einlädt. Stefan Reggel sollte die höchste Auszeichnung des Landkreises, das Ehrenzeichen, überreicht bekommen. „Für seine Verdienste um unsere Ostallgäuer Gesellschaft und unsere Heimat.“ Ich wusste gar nicht, wie ich zu der Ehre komme, sagt Reggel. Dabei ist der 39-jährige Marktoberdorfer in der Ostallgäuer Kulturszene verankert wie wenig andere. Reggel ist nicht nur ein preisgekrönter Musiker, Dozent, Pädagoge, sondern auch Dirigent, unter anderem vom Kreisblasorchester Ostallgäu. Oder, wie Landrätin Maria Rita Zinnecker es zusammenfasste: „Er lebt für die Blasmusik.“

