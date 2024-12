Schlagerabend im Modeon: Andy Borg und Olaf der Flipper feiern mit Fans

Beim Vorbeigehen am Regal mit den Klatsch- und Tratschzeitschriften lächelt er einem vom Titelbild entgegen: Andy Borg – an seiner Seite seine Frau Birgit. Zwei Tage zuvor war der Sänger im Modeon aufgetreten, hatte mit ihr in der Pause CDs verkauft und Autogramme geschrieben. Bis er wieder auf die Bühne musste, um rund 750 Gäste seiner Tournee „Schlager und Spaß“ zu unterhalten. Als Stargäste präsentierte er diesmal Olaf den Flipper und dessen Tochter Pia Malo.

