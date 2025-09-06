Icon Menü
Straßensperrung in Marktoberdorf: So lange ist die Peter-Dörfler-Straße gesperrt

Sperrung in Marktoberdorf

Straßensperrung in Marktoberdorf: Darum ist die Peter-Dörfler-Straße gesperrt

Derzeit ist ein Teil der Peter-Dörfler-Straße gesperrt. Wann die Straße wieder befahrbar ist.
Von Linda Rossmanith
    Ein Teil der Peter-Dörfler-Straße ist aufgrund von Tiefbauarbeiten gesperrt.
    Ein Teil der Peter-Dörfler-Straße ist aufgrund von Tiefbauarbeiten gesperrt. Foto: Linda Rossmanith

    Ein Teil der Peter-Dörfler-Straße ist derzeit gesperrt. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten für den neuen Kindergarten am Hallenbad: Es werden Wasser-, Kanal- und Fernwärmeanschlüsse verlegt. Die Sperrung vor dem Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim dauert nach Angaben der Stadt maximal bis Ferienende.

    Sperrung der Peter-Dörfler-Straße in Marktoberdorf: Das ist der Grund

    Die Bauarbeiten für die neue Einrichtung haben bereits im Juni begonnen. Der Kindergarten entsteht in Modulbauweise überwiegend aus Holz und soll Ostern 2026 fertiggestellt sein. Er bietet Platz für 80 Kinder – aufgeteilt in Krippen- und Kindergartenbereich.

    Der Bedarf an Kita-Plätzen wächst auch in Marktoberdorf kontinuierlich. Neben Kindern aus geburtenstarken Jahrgängen trägt auch die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund dazu bei. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entsteht auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände eine weitere Kindertagesstätte.

    Die Sperrung soll noch maximal bis Ferienende andauern.
    Die Sperrung soll noch maximal bis Ferienende andauern. Foto: Linda Rossmanith
