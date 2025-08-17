Bei Thalhofen II ist jetzt schon Druck auf dem Kessel

Nach dem zweiten Spieltag ist in der Fußball-Kreisklasse 3 zwar noch viel Saison übrig, bei der Reserve des FC Thalhofen ist die Lage aber jetzt schon wenig spaßig. Nach einer 0:2-Auftaktniederlage gegen Stöttwang unterlag man am Wochenende nun dem FSV Marktoberdorf deutlich und verdient mit 1:5. Der FSV dominierte das komplette Spiel - abgesehen von einer kurzen Phase im ersten Durchgang, als er sich in Folge einer verletzungsbedingten Umstellung neu sortieren musste.
