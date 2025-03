Er liest 50 Theaterstücke im Jahr: Was für Hans Kalopp gute Regiearbeit ausmacht

Vorhang auf für das Theater in Wald: Am Samstag, 5. April, bringt das Ensemble die Komödie „Ein Schlüssel für Zwei“ erstmals auf die Bühne der WaldHalla. Allein das wäre schon Grund genug zu feiern. Doch in diesem Jahr gibt es noch einen weiteren Anlass: Hans Kalopp, genannt Gallo, führt seit sage und schreibe 30 Jahren Regie. Seit Jahrzehnten prägt er die Theaterkultur in der Gemeinde Wald - auf, vor und hinter der Bühne. „Er ist das Gesicht der Theatergruppe Wald“, schreibt der Verein über ihn. „Der Antriebsmotor hinter den Kulissen.“ Derjenige, der verbindet.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regiearbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theatergruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis