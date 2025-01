Lachparade in Ebenhofen ist wieder da: Hier gibt es Tickets

Nach sechs Jahren Pause möchte die Ebenhofener Lachparade wieder Fahrt aufnehmen und den Besuchern einen bunten und lustigen Abend bescheren. Das Orga-Team um Markus Jodl, Stefan Hiepp, Josef Lederle und Elmar Holzmann musste sich im Vergleich zur letzten Aufführung 2019 mit einigen Neuerungen beschäftigen.

Lachparade erstmals in der Turnhalle Ebenhofen

Sowohl die VR-Bank Augsburg-OAL wie auch die Sparkasse Allgäu unterstützen den Verein mit jeweils 1000 Euro, um dafür notwendige Anschaffungen zu ermöglichen. Die Aufführungen am 28. Februar, 1. März und 3. März jeweils ab 19.30 Uhr finden zum ersten Mal in der Turnhalle Ebenhofen statt. Jeweils ab 18.30 Uhr öffnet sich für alle Fasnachter der Saal. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Catering-Team der Stegmühle.

Hier gibt es Tickets für die Lachparade in Ebenhofen

Der Kartenvorverkauf findet am 28. Januar ab 18 Uhr im Kolpingheim Ebenhofen statt. Jede Person kann maximal acht Karten erwerben, der Eintrittspreis beträgt 16 Euro. Die Ausgabe der Platzkarten erfolgt in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, das Kolpingheim wird an diesem Tag bereits um 12 Uhr geöffnet.