Internationaler Kammerchor-Wettbewerb 2025: Es wird wieder im Festivalzelt gefeiert

Die Auswahl war groß, die Entscheidung schwer: Doch jetzt steht endgültig fest, welche Chöre beim Internationalen Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf antreten. Das Festivalkomitee hat sich nach eingehenden Besprechungen für 16 internationale Spitzenchöre entschieden, die an Pfingsten im Allgäu kommen. Der Wettbewerb, der zu den renommiertesten der Welt zählt, findet bereits zum 19. Mal von 6. bis 10. Juni statt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten nicht nur ein spannendes Programm und außergewöhnliche Konzerte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen auch, was Chormusik heute zu bieten hat, kündigt das Team von MODfestials an, wo die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen.

Diese Länder nehmen am Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf teil

Chöre von den Philippinen, aus Indonesien, den USA, Mexiko, Schweden, Italien, Türkei, Georgien, Lettland, der Tschechische Republik und Deutschland werden beim Wettbewerb erwartet. Als Schirmherr konnte niemand Geringeres als Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder gewonnen werden. Die internationalen Chöre treten nicht nur gegeneinander an, sondern geben auch gemeinsam Konzerte. Jeweils fünf parallele Konzerte finden vom 7. bis 9. Juni in Altenstadt, München, Kempten, Irsee, Waal, Augsburg, Memmingen, Füssen, Kaufbeuren, Polling, Isny, Bad Hindelang, Nesselwang, Wildpoldsried und Marktoberdorf statt.

Eröffnet wird der Wettbewerb am 6. Juni um 19.30 Uhr mit der Zürcher Singakademie unter der Leitung von Florian Helgath und der Vorstellung der teilnehmenden Chöre. Am 7. und 8. Juni sind vormittags und nachmittags die beiden Wettbewerbsrunden öffentlich zu sehen. Traditionell findet am Pfingstmontag, 9. Juni, der Singschoppen mit Wettbewerbschören im Zelt am Modeon statt - erstmals gefolgt von einem Offenen Singen. Am 10. Juni finden um 17 Uhr die Preisverleihung des Wettbewerbs und abschließend um 19.30 Uhr der „SchlussaCHORd“, jeweils im Modeon Marktoberdorf statt.

Für das Festival werden noch Gasteltern in Marktoberdorf gesucht

Um den Wettbewerb realisieren zu können, ist MODfestivals seit jeher auf Gastfamilien in Marktoberdorf und der näheren Umgebung angewiesen. Auch in diesem Jahr werden wieder Gasteltern gesucht. Als kleine Gegenleistung für diese unbezahlbare Hilfe erhalten Gasteltern je aufgenommenem Gast zwei Konzert- Gutscheine und ein Programmheft. Anmelden kann man sich auf der Webseite unter der Adresse www.kammerchorwettbewerb.org/de/gasteltern-anmeldung.

Der Kartenvorverkauf startet ab 2. April, doch schon jetzt kann man den „Early Bird“-Festivalpass noch bis 31. März zum Vorzugspreis bestellen. Der Festivalpass sowie weitere Informationen sind erhältlich unter der Internetadresse www.kammerchorwettbewerb.org. (pm)

Teilnehmer 2025 Gemischte Chöre: Emīls Dārziņš mixed choir, Lettland; Vica Ensemble, Deutschland; Ensamble Escénio Vocal, Mexico; East Carolina University Chamber Singers, USA; Malang Choral Art, Indonesien; Ateneo Chamber Singers, Philippinen; University of North Texas A Cappella Choir, USA; Lund Academic Choir, Schweden; Delaware Choral Scholars - mixed, USA Ohne Wertung: Mdzlevari, Georgien Gleichstimmige Chöre: Gloria Brunensis, Tschechische Republik; Gema Sangkakala Female Choir, Indonesien; Coro Femminile Eos, Italien; Sirene, Türkei; The Female Voices of Lund University, Schweden; Delaware Choral Scholars - equal, USA