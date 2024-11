Fetzige Blasmusik? Stadtkapelle Marktoberdorf rockt ihr Jahreskonzert

Es war eine der letzten Melodien des Abends, die das Jahreskonzert der Stadtkapelle Marktoberdorf ganz gut zusammenfasste. Klassiker von Frank Sinatra standen auf dem Programm und über 60 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Soweit war alles wie immer. Und doch war nichts wie immer. Dirigent Thomas Wieser hatte bereits im Vorfeld angekündigt: Das Konzert wird komplett anders. Er hielt sein Versprechen und präsentierte dem Publikum eine neue Facette der Stadtkapelle. Nach über zwei Stunden Konzert war der Moment gekommen, in dem Wieser den Taktstock zu den Tönen von „My Way“ von Frank Sinatra schwang. „I did it my way“. In der Tat: Er hat es auf seine Art und Weise gemacht.

Stefanie Gronostay

Marktoberdorf

Stadtkapelle