Hoher Sachschaden: Traktor gerät in Vollbrand

66 Einsatzkräfte waren am Dienstagnachmittag im Einsatz, um einen bei Balteratsried (nahe Marktoberdorf) in Brand geratenen Traktor zu löschen. Wie die Polizei nun mitteilte, wurde bereits beim Eintreffen der Beamten ein Vollbrand festgestellt. Eine Rauchsäule war zu diesem Zeitpunkt bereits von weiterer Entfernung sichtbar. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug das Feuer ausgelöst hat.

Fahrer des Traktors war ein 63-Jähriger, der zunächst noch versucht hatte, die Flammen eigenständig unter Kontrolle zu bringen. Das klappte nicht, so brachte sich der Mann dann in Sicherheit. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Im Einsatz waren dabei nicht nur Floriansjünger aus Marktoberdorf, sondern auch die Wehren der umliegenden Gemeinden Marktoberdorf, Sulzschneid, Lengenwang, Leuterschach, Rieder und Geisenried.

Bei Marktoberdorf brennt ein Traktor - erheblicher Sachschaden

Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von 40.000 Euro. In Mitleidenschaft gezogen wurde nicht nur die Zugmaschine selbst, sondern auch ein angehängtes Güllefass. Der 63-jährige Fahrer kam ins Krankenhaus - es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.