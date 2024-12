Beim Geldwechsel schlagen die Trickbetrügerinnen zu

Am Donnerstagnachmittag gaben zwei bislang unbekannte Täterinnen in einer Bäckerei in Aitrang vor, etwas kaufen zu wollen. Dabei zahlten sie mit einem 100-Euro-Schein. Und dann schnappte die Falle zu.

So sind die Betrügerinnen in der Aitranger Bäckerei vorgegangen

Die beiden Frauen ließen sich nach Angaben der Polizei das Wechselgeld geben und verwickelten die Kassiererin anschließend in ein Gespräch. Dabei schafften es die beiden Frauen dann, die Kassiererin derart zu verwirren, dass diese letztendlich nicht nur das Wechselgeld, sondern auch den ursprünglichen Geldschein herausgab. Als der Irrtum bemerkt wurde, hatten die beiden Frauen den Laden bereits verlassen. Die Polizei Marktoberdorf sucht nun möglich Zeugen oder weitere Geschädigte.