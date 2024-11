Betrunkener schlägt Bekannten - und kracht auf Flucht mit Wagen gegen Auto

Zwischen zwei stark betrunkene Männern ist es am frühen Dienstagabend in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei bekam ein 34-Jähriger nach Angaben der Polizei Schläge ins Gesicht und fiel zu Boden.

Betrunkener schlägt auf Bekannten in Marktoberdorf ein und fährt mit Auto davon

Der Täter, ein 38-jähriger Bekannter, schlug weiter auf den am Boden liegenden Mann ein, stieg dann in seinen Pkw und flüchtete. „Im Rahmen seiner alkoholisierten Flucht kam es zu mehreren Beinahe-Unfällen sowie einem tatsächlichen Unfall“, schildert die Polizei den Fortgang.

Mann prallt bei Kreisverkehr Altdorf mit Auto gegen stehenden Wagen

Schlussendlich übersah der Autofahrer auf der B16 am Kreisverkehr Altdorf bei Biessenhofen (Ostallgäu) einen stehenden Wagen. Der Pkw des 38-Jährigen fuhr dem Auto trotz Bremsung mit erhöhter Geschwindigkeit gegen das Heck. Dadurch drehte und schleuderte der Wagen gegen ein weiteres Auto.

Der Unfallverursacher zog sich laut Polizei mittelschwere Verletzungen zu, die Beifahrerin eines der anderen Fahrzeuge erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die beiden ins Krankenhaus.

Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 38.000 Euro - 20.000 Euro am Wagen des 38-Jährigen, 15.000 Euro am stehenden Auto am Heck sowie über 2500 Euro am dritten beteiligten Fahrzeug. Die beiden schwer beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Unfall nach Streit: Mann hat gar keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 38-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ermitteln und leiteten mehrere Verfahren ein. Während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme kam es am Kreisverkehr Altdorf zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

