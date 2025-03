16-Jähriger weicht Falschfahrer aus – und prallt in eine Leitplanke

Weil er einem auf seiner Spur entgegenkommenden Auto ausweichen musste, hat ein 16-Jähriger mit seinem dreirädrigen Fahrzeug am frühen Dienstagabend auf der B12 einen Unfall gebaut. Der 16-Jährige war in Fahrtrichtung Kaufbeuren unterwegs, als ihm kurz nach Marktoberdorf am Ende der zweispurig ausgebauten Gegenspur das Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam.

Unfall auf der B12: 16-Jähriger fährt gegen Leitplanke

Er wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei entstand laut Polizei an seinem Fahrzeug ein Schaden von schätzungsweise 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342/96040 entgegen.