Mehrere Verletzte nach Unfall bei Marktoberdorf

Auf der B12 nahe Marktoberdorf ist es heute am Montag zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Schwerer Unfall auf B12 heute am Montag: das ist bislang bekannt

Nach ersten Informationen der Polizei waren zunächst zwei Autos nahe der B12-Anschlussstelle Geisenried beim Spurwechsel kollidiert. Als die Beteiligten die Unfallstelle absichern wollten, kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Fahrzeuglenker hatte offenbar übersehen, dass das vorausfahrende Auto wegen der Unfallstelle abbremste und fuhr ungebremst in den Wagen hinein. Bei dieser Kollision wurde ein Fahrzeuginsasse schwer verletzt. Mehrere Personen sollen zudem leicht verletzt worden sein. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Fahrzeuge beschädigt. Die B12 ist aktuell komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich in Fahrtrichtung Kempten und in Richtung Kaufbeuren.

Weitere Informationen ergänzen wir an dieser Stelle.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die B12 im Allgäu

Strecke: Die B12 führt durch das komplette Allgäu - von Lindau bis nach Buchloe. Außerhalb der Autobahnen zählt sie als Hauptverkehrsweg von Buchloe über Kaufbeuren nach Marktoberdorf bis Kempten.

Strecke außerhalb des Allgäus: Östlich von München führt die B12 über Passau nach Philippsreut an der tschechischen Grenze. Dort geht sie in die Silnice I/4 nach Prag über.

Länge im Allgäu: 141 Kilometer

Länge gesamt: 436 Kilometer

Ausbau: Innerhalb des Allgäus ist die B12 zweispurig mit Überholmöglichkeiten aber ohne Mittelstreifen ausgebaut.

Geplanter Ausbau: Die B12 soll als „Allgäuschnellweg“ zwischen Kempten und Buchloe vierspurig und mit baulicher Trennung ausgebaut werden. Auch sollen zusätzliche Aus- und Abfahrten dazukommen.

Verkehr: Innerhalb von 24 Stunden fahren auf der B12 an einem Werktag zwischen 12.000 und 20.000 Autos.