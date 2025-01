14 Verletzte nach schwerem Unfall bei Marktoberdorf

Auf der B12 nahe Marktoberdorf sind am Montagabend insgesamt vierzehn Menschen bei einem schweren Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Laut Polizei stießen zunächst zwei Autos, die in Fahrtrichtung Kempten unterwegs waren, kurz nach der Anschlussstelle Geisenried beim Spurwechsel zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden. Die beiden Fahrer hielten am rechten Fahrbahnrand an und begannen, die Unfallstelle abzusichern.

Der Fahrer eines nachfolgenden Autos erkannte die Unfallstelle noch rechtzeitig und bremste ab - das Auto dahinter fuhr allerdings nahezu ungebremst auf das abbremsende Auto auf. Durch den starken Aufprall wurde das Erste der beiden Fahrzeuge in eines der bereits verunfallten Fahrzeuge geschoben. Durch diesen Folgeunfall wurden insgesamt 14 Personen verletzt, eine 18-Jährige und ein 40-Jähriger sogar schwer. Unter den Verletzten waren auch zwei dreijährige und ein elfjähriges Kind.

80.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Marktoberdorf

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 18-jährige Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. An drei der beteiligten Pkw entstand Totalschaden, an einem Fahrzeug nur ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Insgesamt beläuft sich der Schaden laut Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Die Feuerwehren Marktoberdorf, Altdorf, Unterthingau und Geisenried waren mit insgesamt 70, der Rettungsdienst mit 56, die Polizei mit sechs und die Straßenmeisterei Marktoberdorf mit vier Einsatzkräften vor Ort. Die B12 war für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte richteten eine Umleitung ein.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die B12 im Allgäu

Strecke : Die B12 führt durch das komplette Allgäu - von Lindau bis nach Buchloe. Außerhalb der Autobahnen zählt sie als Hauptverkehrsweg von Buchloe über Kaufbeuren nach Marktoberdorf bis Kempten.

Strecke außerhalb des Allgäus : Östlich von München führt die B12 über Passau nach Philippsreut an der tschechischen Grenze. Dort geht sie in die Silnice I/4 nach Prag über.

Länge im Allgäu : 141 Kilometer

Länge gesamt : 436 Kilometer

Ausbau : Innerhalb des Allgäus ist die B12 zweispurig mit Überholmöglichkeiten, aber ohne Mittelstreifen ausgebaut.

Geplanter Ausbau : Die B12 soll als „Allgäuschnellweg“ zwischen Kempten und Buchloe vierspurig und mit baulicher Trennung ausgebaut werden. Auch sollen zusätzliche Aus- und Abfahrten dazukommen.

Verkehr : Innerhalb von 24 Stunden fahren auf der B12 an einem Werktag zwischen 12.000 und 20.000 Autos.