Unfall auf der B16 bei Stötten: Bundesstraße zwischen Marktoberdorf und Füssen teils gesperrt

Wegen eines Unfalls heute am Donnerstag war die B16 zwischen Marktoberdorf und Füssen zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei passierte die Kollision mit drei Fahrzeugen in der Nähe von Stötten am Auerberg im Ostallgäu.

Unfall auf der B16 heute: Stau und Sperrung

Laut Polizeisprecher Martin Hämmerle ist der Unfall aber wohl glimpflich ausgegangen. Es gibt den ersten Infos zufolge keine Schwerverletzten. Inzwischen ist eine Spur wieder frei, wodurch der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann. Es staut sich aber dementsprechend. Die Straßenmeisterei ist vor Ort.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge werden aktuell abgeschleppt. Bayerninfo.de - eine Karte des Verkehrsministeriums - zeigt Stau auf der B16 in Richtung Füssen.

Weitere Infos folgen.