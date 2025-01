Eisglatte Fahrbahn: Auto schleudert in Gegenverkehr

Am Donnerstag ist es bei eisglatter Fahrbahn nahe Biessenhofen zu einem Unfall mit einem hohen Schaden gekommen. Laut Polizei war eine 21-jährge Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hausen und Hörmannshofen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der B 12 Unterführung kam die junge Frau bei spiegelglatter Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Wagen prallte in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden allerdings erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 14.000 Euro.

