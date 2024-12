An derselben Stelle: Zwei Autofahrer kommen bei Marktoberdorf von der Fahrbahn ab

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf der Ettwieser Straße von Fechsen in Richtung Marktoberdorf. In einer Linkskurve kurz vor dem Ettwieserweiher kam zunächst ein 19-jähriger Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, erfasste Sträucher und prallte schließlich gegen ein Werbeschild.

Unfall auf der Ettwieser Straße: Autofahrer kracht in Baum

Der ebenfalls 19-jährige Autofahrer, der direkt dahinter fuhr, verlor an derselben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Beide Fahrer blieben der Polizei zufolge glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Autos sind nach Unfall bei Marktoberdorf schrottreif

Beide Autos erlitten bei den Unfällen jeweils einen Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 37.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und holte die Fahrzeuge aus den Sträuchern und vom Baum. Nach dem Abschleppen der Fahrzeuge musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe beseitigen und das Erdreich abtragen.

