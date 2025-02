Frontalzusammenstoß beim Überholen bei Untrasried

Gewaltig gekracht hat es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hopferbach und Untrasried. Ein Überholmanöver ist gründlich schiefgegangen.

So ist der Unfall bei Untrasried abgelaufen

Eine 78-jährige Skoda-Fahrerin setzte nach Angaben der Polizei Kaufbeuren zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. In dem Moment kam ihr jedoch ein Wagen entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Laut Polizei werden dabei beide Fahrerinnen zum Glück nur leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Nach dem Frontalunfall haben beide Autos Totalschaden

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Untrasried, der Rettungsdienst, der Kreisbauhof Kempten und die Polizeiinspektion Kaufbeuren waren mit rund 30 Einsatzkräften im Einsatz.