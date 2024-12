In Marktoberdorf falsch geleitet Lkw-Fahrer baut Unfall, weil sein Navi den falschen Weg zeigt

Wegen einer Baustelle muss ein Lkw-Fahrer in Marktoberdorf eine Umleitung fahren. Sein Navi führt ihn in eine Engstelle. Was bei dem Unfall alles kaputt ging.