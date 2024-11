Sturz in Marktoberdorf: Jugendliche fällt sechs Meter tief von Brücke

Eine 14-Jährige ist am Dienstagabend von einer Fußgängerbrücke in Marktoberdorf gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Mann fand die Jugendliche nach dem Unfall auf dem Gehweg in der Ruderatshofener Straße, der sechs Meter unter der Brücke liegt, teilt die Polizei mit.

Jugendliche stürzt bei Unfall in Marktoberdorf von Brücke: Das ist der Grund

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die 14-Jährige auf das Brückengeländer setzen wollte und dabei ausrutschte. Durch den Aufprall auf dem Gehweg zog sie sich schwere Beinverletzungen zu.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Unfall unter 08342/96040 entgegen.