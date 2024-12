Unfall in Marktoberdorf: Zwei Autos von der Straße geschleudert

Eine 85-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag an der AOK-Kreuzung in Marktoberdorf in den Gegenverkehr geraten und kollidierte Dort mit dem Auto einer Frau. Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert.

Unfall in Marktoberdorf: Ehepaar wird ins Krankenhaus gebracht

Die Seniorin und ihr Ehemann, der mit ihr im Auto saß, verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden, der beim Unfall verursacht wurde, wird auf 9000 Euro geschätzt. Warum die Frau auf die entgegengesetzte Fahrbahn geriet, ist bislang nicht bekannt.

