Rennradfahrer kracht frontal gegen geparktes Auto

Ein 30-Jähriger ist mit seinem Rennrad frontal gegen ein geparktes Auto in Marktoberdorf gekracht. Der Radfahrer war laut Polizei am Montag, 3.3.2025, gegen 14 Uhr auf der Meichelbeckstraße in Richtung Ettwiesen unterwegs.

Der Mann übersah kurz vor dem Gebäude der Polizeiinspektion einen Pkw, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war. Der Rennradfahrer prallte frontal gegen das Auto und stürzte.

Eine Ersthelferin eilte zur nahegelegenen Polizei und verständigte den Rettungsdienst. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer, er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der geparkte Pkw wurde leicht, das Rennrad stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

