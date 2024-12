Zwei Fahrzeuge kollidieren in Obergünzburg: Totalschaden

Zwei Autos sind am Montag in Obergünzburg kollidiert. Der Unfall ereignete sich, wie die Feuerwehr berichtet, gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Ronsberger Straße/Kaufbeurer Straße. Eine 40-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen das Auto eines 53-Jährigen übersehen, sodass die Fahrzeuge kollidiert waren.

Icon Vergrößern Die Feuerwehr Obergünzburg war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Stefan Sörgel Icon Schließen Schließen Die Feuerwehr Obergünzburg war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Stefan Sörgel

Kreuzung in Obergünzburg wegen gesperrt

Durch den Unfall wurden die beiden Autos massiv beschädigt und erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden, weshalb der gesamte Kreuzungsbereich für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden musste. Glücklicherweise wurden die Unfallbeteiligten durch den Unfall nur leicht verletzt. Die Feuerwehr Obergünzburg war mit circa 30 Mann vor Ort. Die Feuerwehrkräfte regelten den Verkehr sowie die Reinigung der Straße mit Ölbindemittel. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.