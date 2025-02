Ungewöhnliche Unfallflucht: Nicht Fahrzeug, sondern Mensch kracht gegen Auto

In Thalhofen an der Wertach, einem Ortsteil von Marktoberdorf, ist am Wochenende ein Auto beschädigt worden. Das laut Polizei Ungewöhnliche daran: Der Schaden am Fahrzeug in Höhe von rund 500 Euro wurde nicht durch ein anderes Fahrzeug, sondern durch einen Passanten verursacht.

Unfallflucht in Marktoberdorf: Stoffetzen gefunden

Er oder sie fiel offenbar gegen das geparkte Auto, heißt es in einem Bericht der Polizei. Wie die Ermittler darauf kommen? An der Stoßstange befand sich ein roter Stofffetzen, vermutlich von einem Mantel. Offenbar riss der Fetzen von einer Jacke ab.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz der Grundschule Thalhofen. Die Tatzeit liegt im Zeitraum von Freitag, 14. Februar 2025, bis Montag, 17. Februar 2025. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342 96040 entgegen.

