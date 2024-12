Zuschuss für Rotes Schloss in Unterthingau kommt jetzt doch früher

Es war eine erfreuliche Nachricht vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach: Der Zuschuss für die Neugestaltung der Freianlagen rund um das Rote Schloss kann nun doch in diesem Jahr ausbezahlt werden.

Über das ELER-Programm wurde dem Markt Unterthingau eine Förderung über 765.000 Euro bewilligt. Die Auszahlung war ursprünglich für das Jahr 2025 geplant. Nun fließen die Gelder bereits früher. Erst im September hatte der Marktrat einen Nachtragshaushalt mit einer Darlehensaufnahme beschlossen- als Zwischenfinanzierung bis zu Auszahlung der Förderung. Mit dem Eingang des Zuschusses entfällt nun die Notwendigkeit der Zwischenfinanzierung. Der Marktrat beschloss, das Darlehen vorzeitig und vollständig mit einer Sondertilgung zurück zu zahlen.

Rotes Schloss Unterthingau wird neugestaltet - Förderung kommt früher als erwartet

Bürgermeister Bernhard Dolp blickte in der letzten Sitzung des Jahres auf zwei besondere Ereignisse in der Marktgemeinde zurück. „Freud und Leid“ lagen dabei eng beieinander. Mitte Juli sorgte ein Starkregen für Überschwemmungen und massive Schäden in der Gemeinde. Die Schäden seien zum Teil immer noch nicht beseitigt, einzelne Gebäude sind noch nicht bewohnbar. Dolp zeigte sich dankbar für die enorme gegenseitige Hilfe im Ort.

Überschwemmung in Unterthingau: Bürgermeister blickt zurück

Besonderen Dank sprach er den Feuerwehren des Marktes und der Nachbargemeinden aus. Diese waren über mehrere Tage rund um die Uhr im Einsatz. „Der Hochwasserschutz wird uns weiter beschäftigen“, so Dolp. Rund eine Woche später konnte die Gemeinde die Fertigstellung und Einweihung des neuen Mehrzweckgebäudes „Schlossstadel“ und der Freianlagen um das Rote Schloss feiern. Bürgermeister Dolp dankte weiter seinen Stellvertretern und den Mitgliedern des Marktrates für die gute Zusammenarbeit.

Dem Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Reinhardried stimmten die Räte zu. Das Bauvorhaben im Außenbereich ist privilegiert. Zum Bebauungsplan „Wohngebiet am Kalvarienberg“ der Gemeinde Görisried gab das Gremium keine Stellungnahme ab.