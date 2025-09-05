Unwetter im Ostallgäu: Starkregen sorgt für Überschwemmung in Günzach

Am Donnerstagabend zogen heftige Gewitter und Starkregen über weite Teile des Allgäus. Auch in Günzach regnete es heftig. Dort sorgte das Unwetter für eine eine Überschwemmung, wie die Feuerwehr Obergünzburg mitteilte.

Starkregen sorgt für Überschwemmung in Günzach

Der Starkregen brachte die Günz im Bereich der Baustelle Kemptener Straße und Marktplatz zum Überlaufen. Die Feuerwehr Obergünzburg rückte um 20:20 zum Einsatz aus. Bei Baustelle der Hochwasserfreilegung wird die Günz aktuell durch große Rohre geleitet, deshalb war der Abfluss nicht gewährleistet. Anwohner verständigten die Feuerwehr und den Bauhof. Parallel dazu rückte das Bauunternehmen in Eigeninitiative an.

Die Rettungskräfte dichteten die umliegenden Gebäude mit Sandsäcken ab, während die Baufirma mithilfe von zwei Baggern einen Abfluss herstellte. „Für uns war der Einsatz nach einer Stunde beendet“, schreibt die Feuerwehr Obergünzburg. Die Baufirma war laut Feuerwehr etwa drei Stunden vor Ort.

