Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Unwetter im Allgäu gestern (Donnerstag, 4.9.): Überschwemmungen im Ostallgäu Günzach

Unwetterschäden

Unwetter im Ostallgäu: Starkregen sorgt für Überschwemmung in Günzach

Heftige Gewitter und Starkregen sind am Donnerstagabend über das Allgäu gezogen. In Günzach musste deshalb die Feuerwehr ausrücken.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    In Günzach musste die Feuerwehr aufgrund des Unwetters ausrücken.
    In Günzach musste die Feuerwehr aufgrund des Unwetters ausrücken. Foto: Feuerwehr Obergünzburg

    Am Donnerstagabend zogen heftige Gewitter und Starkregen über weite Teile des Allgäus. Auch in Günzach regnete es heftig. Dort sorgte das Unwetter für eine eine Überschwemmung, wie die Feuerwehr Obergünzburg mitteilte.

    Starkregen sorgt für Überschwemmung in Günzach

    Der Starkregen brachte die Günz im Bereich der Baustelle Kemptener Straße und Marktplatz zum Überlaufen. Die Feuerwehr Obergünzburg rückte um 20:20 zum Einsatz aus. Bei Baustelle der Hochwasserfreilegung wird die Günz aktuell durch große Rohre geleitet, deshalb war der Abfluss nicht gewährleistet. Anwohner verständigten die Feuerwehr und den Bauhof. Parallel dazu rückte das Bauunternehmen in Eigeninitiative an.

    Die Rettungskräfte dichteten die umliegenden Gebäude mit Sandsäcken ab, während die Baufirma mithilfe von zwei Baggern einen Abfluss herstellte. „Für uns war der Einsatz nach einer Stunde beendet“, schreibt die Feuerwehr Obergünzburg. Die Baufirma war laut Feuerwehr etwa drei Stunden vor Ort.

    Dammbruch bei Westerhofen nach Unwetter am Donnerstag, 4.9. DCIM\102MEDIA\DJI_0883.JPG
    Icon Galerie
    35 Bilder
    Das Unwetter am Donnerstagabend hat mancherorts im Allgäu Unheil angerichtet. Westerhofen bei Ofterschwang hat es dabei am härtesten getroffen. Dort brach ein Damm.
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden