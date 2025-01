Unbekannte zerstören Rettungsleiter am Ettwieser Weiher

Unbekannte Täter haben die Rettungsleiter am Ettwieser Weiher bei Marktoberdorf zerstört. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 3. Januar, und Dienstag, 7. Januar. Der oder die Täter brachen einzelne Sprossen aus der Rettungsleiter heraus und warfen die beschädigte Leiter im Anschluss auf den teils zugefrorenen Weiher. Die Polizei Marktoberdorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342 9604-0.

