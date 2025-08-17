„So so schade“: So groß ist die Anteilnahme nach der Absage des Vektol-Festivals

Monatelange Vorbereitung, viel Arbeit, Mühe und Herzblut sind die in die Vorbereitungen des Vektol-Festivals in Marktoberdorf geflossen. Am Samstag mussten die Organisatoren jedoch den zweiten Festivaltag absagen. Grund dafür: Das schlechte Wetter. Ein Gewitter hatte bereits in der Nacht auf Samstag das Festivalgelände unzugänglich gemacht. Und auch die Vorhersagen für den Rest des Tages versprachen keine Besserung. „Wir könnten eure Sicherheit auf dem Gelände nicht gewährleisten“, schrieben die Organisatoren. Schweren Herzens entschlossen sie sich, abzusagen. Viele Fans und Follower zeigten auf den Sozialen Medien nicht nur Verständnis, sondern auch eine Welle der Anteilnahme.
Marktoberdorf
