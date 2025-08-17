Icon Menü
Vektol-Festival 2025: Infos zur Rückerstattung der Kosten nach Absage

Marktoberdorf

„So so schade“: So groß ist die Anteilnahme nach der Absage des Vektol-Festivals

Zur Enttäuschung aller fiel der zweite Festivaltag des Vektol-Festivals in Marktoberdorf ins Wasser. Die Organisatoren erreicht eine Welle der Anteilnahme.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Das Vektol-Festival findet auf einer Weide beim Hochwieskreisel statt. Regen und Gewitter hatten die Zufahrt in ein Schlammfeld verwandelt.
    Das Vektol-Festival findet auf einer Weide beim Hochwieskreisel statt. Regen und Gewitter hatten die Zufahrt in ein Schlammfeld verwandelt. Foto: Stefanie Gronostay

    Monatelange Vorbereitung, viel Arbeit, Mühe und Herzblut sind die in die Vorbereitungen des Vektol-Festivals in Marktoberdorf geflossen. Am Samstag mussten die Organisatoren jedoch den zweiten Festivaltag absagen. Grund dafür: Das schlechte Wetter. Ein Gewitter hatte bereits in der Nacht auf Samstag das Festivalgelände unzugänglich gemacht. Und auch die Vorhersagen für den Rest des Tages versprachen keine Besserung. „Wir könnten eure Sicherheit auf dem Gelände nicht gewährleisten“, schrieben die Organisatoren. Schweren Herzens entschlossen sie sich, abzusagen. Viele Fans und Follower zeigten auf den Sozialen Medien nicht nur Verständnis, sondern auch eine Welle der Anteilnahme.

