Ein Theaterabenteuer: Mit diesem neuen Stück feiert das Mobilé Marktoberdorf Premiere

Ein Schriftsteller sitzt an seiner Schreibmaschine. Er denkt nach. Was passiert, wenn die Realität einfach nicht mehr reicht? Ganz klar: Er braucht ein Wunderland! Wie gut, dass er ein Schriftsteller ist! Er kann einfach ein Wunderland erfinden. In seinem Kopf entsteht die Geschichte von Alice, die mitten hinein in eine Welt voller verrückter Gestalten und noch verrückterer Fragen stolpert. So beginnt das Theaterstück „Alice – eine Herzensangelegenheit“, das am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr Premiere im Mobilé Marktoberdorf feiert.

Darum geht es in dem neuen Stück

Die Geschichte vom Wunderland, in dem Katzen einfach verschwinden, Raupen Wasserpfeife rauchen und alles irgendwie verrückt ist, fasziniert seit 160 Jahren. Doch was verbirgt sich im Wunderland? Und gibt es das wirklich? Das Mobilé stellt sich mit einer Theatergruppe genau diesen Fragen. Die Theaterspielerinnen und -spieler sind zwischen 8 und 54 Jahre alt. Sie erzählen in „Alice – eine Herzensangelegenheit“ die Geschichte von Alice, die durch einen Zufall ins Wunderland kommt und dort auf eine philosophierende Raupe trifft, eine Katze mit einem Hang zur plötzlichen Unsichtbarkeit, dem Märzhasen mit chronischem Zeitproblem und dem Ei, das es sich gerne mal schwer macht. Der Hutmacher ist ihr leider keine große Hilfe dabei, sich zurechtzufinden. Und warum ist die Herzkönigin eigentlich so wahnsinnig schlecht gelaunt?

Alle Aufführungstermine im Mobilé Marktoberdorf

Ein Stück über das große Chaos des Lebens, schräge Begegnungen und die Frage, ob man die Zeit wirklich immer im Griff haben muss – oder ob eine gemeinsame Tasse Tee für alle Beteiligten nicht manchmal die bessere Lösung ist. Es spielen: Amelie Dornacher, Christoph Dannigkeit, Jonas Kainzbauer, Lisa Kintrup, Mia Meggle, Mona Pihusch, Sarah Frey und Ulrich Kainzbauer

Aufführungstermine sind am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr; Samstag, 15. Februar, um 16 Uhr und Sonntag, 16. Februar, um 16 Uhr. Das Stück ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ab sechs Jahren geeignet. Reservierungen sind telefonisch unter der Nummer 08342/40185 möglich oder per E-Mail an info@mobile-marktoberdorf.de Weitere Informationen sind auf der Homepage des Mobilé zu finden unter www.mobile-marktoberdorf.de (pm)