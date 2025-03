Fehler beim Überholen: Unfall in Friesenried mit Traktor und Autos

Einen schweren Verkehrsunfall hat ein Autofahrer in Friesenried verursacht. Laut Polizei hat er beim Überholen nicht aufgepasst.

Im Einmündungsbereich in Friesenried stoßen die Fahrzeuge zusammen

Am Samstagabend fuhr ein 46-jähriger Autofahrer ortsauswärts in Richtung Brandeln und wollte den Traktor vor ihm überholen. Der Autofahrer setzte zum Überholmanöver an, obwohl der Traktor laut Polizei geblinkt hatte, um in den Allersberger Weg abzubiegen. Zeitgleich wollte aus dem Allersberger Weg ein weiteres Auto auf die Hauptstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kollidierten daraufhin die beteiligten Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitt eine Frau leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Klinikum gebracht.

Mit dieser Summe gibt die Polizei den Sachschaden an

Es entstand erheblicher Sachschaden. Ihn gibt die Polizei mit etwa 24.000 Euro an. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2055 für eine Stunde lediglich einspurig befahrbar.