Straßenausbau zwischen Lengenwang und Balteratsried: Vollsperrung ab Montag

Die 8,7 Millionen Euro teuren Arbeiten am Ausbau der Staatsstraße 2008 zwischen Lengenwang und Balteratsried gehen laut Staatlichem Bauamt gut voran. Ab Montag, 29. September, beginnt planmäßig eine neue Bauphase, der Abtrag des alten und Aufbau des neuen Straßenkörpers im Bereich Sigratsbold.

Dazu muss die Staatsstraße bis voraussichtlich Ende Oktober 2025, wie angekündigt, zwischen Lengenwang und Sigratsbold voll gesperrt werden. Die großräumige Umleitung erfolgt über Marktoberdorf, Roßhaupten und Seeg bis Lengenwang und umgekehrt.

Straßensperrung bei Bauarbeiten zwischen Lengenwang und Balteratsried

Die Arbeiten für den erste Bauabschnitt hatten am 18. August termingerecht begonnen. Die neue Zufahrt nach Sigratsbold wurde mittlerweile im Erdbau hergestellt, ebenso wie der Verbindungsweg zwischen Hüttenbichlweg und Wenzlerfeldweg. Während der Vollsperrung wird die Staatstraße 2008 zwischen Lengenwang und Sigratsbold im Vollausbau neu hergestellt.

An der Zufahrt Sigratsbold wird eine Linksabbiegespur neu errichtet. Bis Ende des Jahres 2025 werden die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt abgeschlossen, bevor im März 2026 die Arbeiten für die Brückenbauwerke bei Sigratsbold beginnen. Auch dieser Bauauftrag wurde bereits vergeben.

Diese Bauarbeiten finden auf der Strecke statt

Bei der 2,6-Kilometer-Baumaßnahme erhält Sigratsbold, wie berichtet, eine eigene, sicherere Ein-/Ausfahrt mit Linksabbiegespur. Zudem werde der höhengleiche, kritische Bahnübergang nördlich von Sigratsbold beseitigt und durch eine Unterführung des Wirtschaftsweges unter der Bahnlinie Marktoberdorf – Füssen sowie der St2008 ersetzt. Ebenso wird eine Lücke im Radwegenetz entlang der St2008 geschlossen, indem der Geh- und Radweg ab Sigratsbold weiter bis Balteratsried geführt wird.

Der zweite Bauabschnitt mit dem Brückenbau für die Straßen- und Eisenbahnüberführung über den Feldweg Sigratsbold soll, wie berichtet, danach im März 2026 starten. Die Brücke soll westlich der Bahnlinie gebaut und im Herbst 2026 in ihre endgültige Lage verschoben werden, um die Sperrpause der Zuglinie möglichst kurz zu halten. Anvisiertes Bauende: Dezember 2026.

Der Straßenausbau soll 2027 fertig sein

Der dritte Bauabschnitt befasst sich abschließend mit dem Streckenbau von Balteratsried nach Sigratsbold, also dem Neubau der St2008 und des Geh- und Radwegs mit Anschluss an den Bestand des ersten Abschnitts und der Ortsdurchfahrt Balteratsried (Mittelinsel mit Querungshilfe). Beginn Ende 2026, Fertigstellung 2027. (pm/hkw)