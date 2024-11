Vor zwei Jahren ist er nach Marktoberdorf geflüchtet - und jetzt ist er Deutscher Meister

Der Bayerische Boxverband (BBV) ist der erfolgreichste Verband bei der deutschen Meisterschaft der U18 geworden. „Wir haben es geschafft“, erklärte Bezirksobmann Roman Slobodyanikov erfreut. Zumal der Vereinsvorsitzende des Box-Club Kaufbeuren weiteren Grund zur Freude hat: Denn Nikolaj Bashmanov aus Marktoberdorf wurde Deutscher Meister in der Klasse bis 85 Kilo.

Mit wem Nikolaj Bashmanov bereits verglichen wird

Der 16-jährige Bashmanov musste im April 2022 aus Mariupol in der Ukraine gemeinsam mit seinen Eltern, seinem Bruder Ivan (17 Jahre) und seiner Oma vor dem Krieg flüchten. Tante Kateryna, eine Klavierlehrerin, und ihr Mann Alfredo Marcantonio, Versicherungsfachmann und gebürtiger Marktoberdorfer mit Wurzeln in Marktoberdorfs Partnerstadt Forza d’Agrò auf Sizilien, haben die Familie unterstützt, damit sie ein neues Leben in Marktoberdorf beginnen können. Mittlerweile arbeiten beide Elternteile in Vollzeit. Die beiden Söhne werden nächstes Jahr die 10. Klasse in Marktoberdorf absolvieren und möchten eine Ausbildung beginnen.

Nikolaj war schon zweimal ukrainischer Jugendmeister und trainiert seit frühester Kindheit täglich gemeinsam mit seinem Vater und Trainer Dimitry Bashmanov, der früher auch Amateurboxer war. Nikolajs großes Ziel ist es, Boxprofi zu werden. Der 16-Jährige wird wegen seines großen Talents und seiner Körpergröße von 1,95 Metern gerne mit den ukrainischen Boxchampions Wladimir und Vitali Klitschko verglichen.

Es ist nicht der erste Erfolg des Boxers aus Marktoberdorf

Bashmanov war nicht nur für den BBV am Start, sondern boxt zudem für den BCK. Schon in der Vergangenheit war Bashmanov zum Titelanwärter aufgestiegen. Denn der Marktoberdorfer ist bayerischer Meister und war deutscher Vizemeister. Nun gewann er in der Klasse bis 85 Kilo den Titel, und zwar klar: „Den ersten Kampf hat er durch Aufgabe gewonnen, den zweiten mit 5:0 Punkten“, erzählt Slobodyanikov.

Darüber hinaus trug Bashmanov auch zum exzellenten Gesamtergebnis des BBV bei: Je zweimal sprangen Gold und Silber heraus, dazu kamen drei Bronzemedaillen.

Außerdem gab es zwei individuelle Auszeichnungen für den BBV: „Hermann Dieterich wurde bester Kämpfer und Eric Propp bester Techniker“, berichtet der Bezirksobmann.