Wahltafeln in Marktoberdorf: Warum hängt die AfD auf der Rückseite?

Der Wahlkampf hat auch in Marktoberdorf sichtlich Einzug gehalten. An einigen Stellen der Ostallgäuer Kreisstadt säumen Wahlplakate den Straßenrand. Die Parteien werben dort - auf den ausgeschriebenen Flächen der Stadt - für die anstehende Bundestagswahl am 23. Februar. Um das Wahlplakat der AfD zu sehen, braucht es jedoch, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, einen Blick in den Rückspiegel. Die Plakate sind nämlich jeweils auf der Rückseite der Wahltafeln angebracht. Warum? Und wer entscheidet, wo welche Partei hängen darf? Diese Fragen kann Hannah Fischer aus dem Bürgermeisterbüro in Marktoberdorf beantworten.

